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Ракурс
Российские военные заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске

Российские военные заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске

15 июн 2024, 20:37
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Збройні сили України заблокували російські підрозділи на Вовчанському агрегатному заводі на Харківському напрямку.


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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Z-канали.

За їхніми даними, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. На заводі солдати постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Також є проблеми з постачанням туди продовольства та з доступом медиків.

Водночас аналітики українського проєкту DeepState на мапі позначили агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.

Источник: Ракурс


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