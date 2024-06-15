Российские военные заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске

https://racurs.ua/n196360-rossiyskie-voennye-zablokirovany-na-agregatnom-zavode-v-volchanske.html

Ракурс

Збройні сили України заблокували російські підрозділи на Вовчанському агрегатному заводі на Харківському напрямку.

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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Z-канали.

За їхніми даними, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. На заводі солдати постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Також є проблеми з постачанням туди продовольства та з доступом медиків.

Водночас аналітики українського проєкту DeepState на мапі позначили агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.