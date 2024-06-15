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Ракурс
Російські військові заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську

Російські військові заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську

15 чер 2024, 20:37
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Збройні сили України заблокували російські підрозділи на Вовчанському агрегатному заводі на Харківському напрямку.


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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Z-канали.

За їхніми даними, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. На заводі солдати постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Також є проблеми з постачанням туди продовольства та з доступом медиків.

Водночас аналітики українського проєкту DeepState на мапі позначили агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.

Джерело: Ракурс


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