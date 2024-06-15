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Російські військові заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанську
Російські військові заблоковані на агрегатному заводі у Вовчанськуhttps://racurs.ua/ua/n196360-rosiyski-viyskovi-zablokovani-na-agregatnomu-zavodi-u-vovchansku.htmlРакурс
Збройні сили України заблокували російські підрозділи на Вовчанському агрегатному заводі на Харківському напрямку.
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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські Z-канали.
За їхніми даними, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. На заводі солдати постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Також є проблеми з постачанням туди продовольства та з доступом медиків.
Водночас аналітики українського проєкту DeepState на мапі позначили агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.