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Ракурс
Третья штурмовая показала свирепые попадания по оккупантам. Фото:

Третья штурмовая показала эпические попадания по оккупантам из FPV-дронов (ВИДЕО)

16 июн 2024, 20:32
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Нове епічне відео роботи українських штурмовиків показали в мережі.


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У Харківській області бійці першого й другого штурмового та першого механізованого батальйонів професійно відпрацювали по окупантах. Проти ворога задіяли FPV-безпілотники. Про це 3-тя окрема штурмова бригада Збройних сил України 16 червня повідомила у Telegram.

Знесли окупантам дах і розкидали піхоту! Нова серія епічних скидів та FPV-шок по росіянах на напрямку Третьої штурмової, — йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що загарбників ліквідовували вздовж посадки, в окопах та в будівлі, де вони намагалися укритися. Також було знищено російський переносний протитанковий комплекс.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової знайшли сховок з ТМ-62 противника і знищили його влучанням лише одного FPV-безпілотника. Було знищено близько 40 протитанкових мін, які ворог використовує для ураження колісної і гусеничної техніки. Таким чином були врятовані десятки екіпажів української бронетехніки.

Источник: Ракурс


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