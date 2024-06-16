Одно из самых трудных сражений в Украине описало The Times. Фото:

https://racurs.ua/n196390-odno-iz-samyh-trudnyh-srajeniy-vo-vremya-voyny-v-ukraine-opisalo-the-times.html

Ракурс

Бій за село Кринки в Херсонській області військові порівнюють з Дарданеллівською операцією.

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Тисячі морських піхотинців ЗСУ утримують невеличкий плацдарм на дальньому березі Дніпра біля села Кринки. Цей бій вважається одним із найважчих битв з початку повномасштабного вторгнення, яке розпочала росія. Про це пише видання The Times.

Журналісти припускають, що план утримання цієї ділянки міг полягати у тому, щоб використовувати цю позицію як стартовий майданчик для проникнення вглиб окупованої території.

Будь-яка надія на це випарувалася, коли восени західні поставки вичерпалися, але вище командування відмовилося здати позицію, що зв’язувала велику кількість російських військ, — йдеться в матеріалі.

Заступника командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти, майор Сергій Педенко розповів, що окупанти не розуміють, як ЗСУ утримують цю берегову лінію. Він порівняв бої зі спробою 1915 року захопити Дарданелли на території сучасної Туреччини, коли сили союзників чисельністю майже 500 тис. осіб втратили 220 тис. солдатів.

Вони бомблять, потім заходять, а наші хлопці там ще тримаються, воюють, відтісняють, і вони не можуть розібратися. Але там дійсно важко, — зізнався офіцер.

За його словами, його підрозділ проходив навчання у Великій Британії на базі Королівської морської піхоти в Портсмуті. Однак ці навчання зовсім були далекі від реальності, з якою зіштовхнулися захисники.

Нагадаємо, у травні українське командування заявило, що російські військові знову активізувалися на херсонському лівобережжі, намагаючись ліквідувати український плацдарм у селі Кринки, що біля Дніпра.