Оккупированная Запорожская АЭС. Фото:

https://racurs.ua/n196391-sammit-mira-priblizil-deokkupaciu-zaporojskoy-aes-zelenskiy.html

Ракурс

Деокупація Запорізької атомної електростанції наблизилася після Глобального саміту миру.

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Це відбуватиметься дипломатичним шляхом. Заплановані зустрічі в одній із країн, де й обговорюватиметься ядерна безпека. Для звільнення «атомки» буде розроблено покроковий план. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 16 червня під час спілкуванні з журналістами після Саміту миру у Швейцарії.

Будуть зустрічі… Так, наблизилася. Усі це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, учасники Саміту миру у Швейцарії підписали спільне комюніке, де, зокрема, закликали росію передати Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Наголосили, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.