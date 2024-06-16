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Ракурс
Окупована Запорізька АЕС. Фото:

Саміт миру наблизив деокупацію Запорізької АЕС — Зеленський

16 чер 2024, 21:18
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Деокупація Запорізької атомної електростанції наблизилася після Глобального саміту миру.


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Це відбуватиметься дипломатичним шляхом. Заплановані зустрічі в одній із країн, де й обговорюватиметься ядерна безпека. Для звільнення «атомки» буде розроблено покроковий план. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 16 червня під час спілкуванні з журналістами після Саміту миру у Швейцарії.

Будуть зустрічі… Так, наблизилася. Усі це визнають, що має бути деокупація ЗАЕС. Дипломатичним шляхом. Будуть зустрічатися на платформі, як я вам сказав, в одній із країн, де буде обговорюватися ядерна безпека. І буде виписуватися покроковий план. Це наша мета, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, учасники Саміту миру у Швейцарії підписали спільне комюніке, де, зокрема, закликали росію передати Україні контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Наголосили, що будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.

Джерело: Ракурс


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