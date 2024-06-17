Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавской области, есть пострадавшие

рф атаковала гражданскую инфраструктуру на Полтавщине. Фото:

https://racurs.ua/n196408-rossiyane-atakovali-grajdanskuu-infrastrukturu-v-poltavskoy-oblasti-est-postradavshie.html

Ракурс

Армія росії завдала ракетного удару по Полтавській області.

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У понеділок, 17 червня, ворог атакував Полтавський район та влучив у цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки є постраждалі. Під завалами будівлі, куди відбулося влучання, можуть перебувати люди. Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив у Telegram.

Наразі відомо про дев’ятьох поранених. Попередньо відомо, що загиблих немає. Пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Крім того, у Полтавському районі після удару пошкоджені електролінії — без світла залишились понад 55 тис. абонентів. На місці вже працюють аварійні бригади.

О 14.04 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну повітряну ціль, яка прямувала у напрямку Полтавщини через Сумщину.

Нагадаємо, 16 червня російський літак скинув авіаційну бомбу на село Піски Радьківські Ізюмського району Харківської області. Поранення дістали троє осіб. Серед постраждалих — 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік.