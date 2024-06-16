Окупанти вдарили по селу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n196385-okupanty-vdaryly-po-selu-na-harkivschyni-poranyly-pidlitka-ta-vagitnu.html

Ракурс

Російська армія не припиняє завдавати ударів по Харківській області.

.

У неділю, 16 червня, загарбники вдарили по селу Піски Радьківські Борівської громади Ізюмського району. Поранення дістали троє осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Серед постраждалих — 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усіх їх госпіталізували. Ворожий обстріл пошкодив дах приватного будинку й виникла пожежа.

В Офісі генпрокурора поінформували, що попередньо, ворог вдарив по населеному пункту бомбою УМПБ Д-30. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Куп’янський районі в селі Петропавлівка російський обстріл зруйнував будинок, а в селі Курилівка пошкоджено три приватні будинки, там постраждав цивільний. У селі Борівська Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу була пошкоджена автівка.

Нагадаємо, 16 червня загарбницька армія росії вдарила по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Боєприпаси влучили по території приватного сектору. Поранення дістали семеро осіб, двоє з яких діти.