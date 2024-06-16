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Ракурс
Окупанти вдарили по селу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти вдарили по селу на Харківщині — поранили підлітка та вагітну

16 чер 2024, 18:49
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Російська армія не припиняє завдавати ударів по Харківській області.


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У неділю, 16 червня, загарбники вдарили по селу Піски Радьківські Борівської громади Ізюмського району. Поранення дістали троє осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Серед постраждалих — 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усіх їх госпіталізували. Ворожий обстріл пошкодив дах приватного будинку й виникла пожежа.

В Офісі генпрокурора поінформували, що попередньо, ворог вдарив по населеному пункту бомбою УМПБ Д-30. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Куп’янський районі в селі Петропавлівка російський обстріл зруйнував будинок, а в селі Курилівка пошкоджено три приватні будинки, там постраждав цивільний. У селі Борівська Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу була пошкоджена автівка.

Окупанти вдарили по селу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти вдарили по селу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

Окупанти вдарили по селу на Харківщині. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 16 червня загарбницька армія росії вдарила по селу Нова Полтавка Краматорського району Донецької області. Боєприпаси влучили по території приватного сектору. Поранення дістали семеро осіб, двоє з яких діти.

Джерело: Ракурс


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