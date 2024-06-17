Rheinmetall передаст ВСУ танк Frankenstein. Фото:

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Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк Frankenstein.

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Основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус планують встановити найсучаснішу зенітну систему Skyranger, яка зможе збивати повітряні цілі на коротких дистанціях. Це дасть змогу «Франкенштейну» збивати не лише ракети та дрони, але й артилерійські снаряди. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на заяву зброярів.

Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм, — зазначив керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард.

Інженери впевнені, що це дозволить забезпечити збільшений боєкомплект до 35-мм гармати та ракет, кращу прохідність по бездоріжжю та можливість долати важке бездоріжжя поблизу передової.

Як відомо, Skyranger 35 — це сучасна мобільна зенітна артилерійська система, яка призначена для захисту військ і стратегічних об'єктів від повітряних загроз: безпілотники, вертольоти і крилаті ракети.

Нагадаємо, 11 червня міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що в Україні запрацював перший спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і Rheinmetall. Це цех з ремонту та виробництва бронетехніки, але в перспективі тут вироблятимуться нові зразки броньованої техніки.

Джерело: The Telegraph