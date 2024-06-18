Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российская атака привела к пожару на Днепропетровщине, фото: Rawpixel
На Днепропетровщине в результате российской атаки вспыхнул пожар — ОВАhttps://racurs.ua/n196427-na-dnepropetrovschine-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-vspyhnul-pojar-ova.htmlРакурс
На Дніпровщині внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 18 червня, спалахнула пожежа.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК «Схід» знищив ворожий шахед, — вказано в повідомленні. — Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Крім того, ворог продовжував бити і по Нікопольському району.
Удари завдавалися артилерією та дронами-камікадзе:
- гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п’ятиповерхівка, шість приватних осель і лінія електропередач;
- загиблих і постраждалих немає.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...