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Российская атака привела к пожару на Днепропетровщине, фото: Rawpixel

На Днепропетровщине в результате российской атаки вспыхнул пожар — ОВА

18 июн 2024, 10:42
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На Дніпровщині внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 18 червня, спалахнула пожежа.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК «Схід» знищив ворожий шахед, — вказано в повідомленні. — Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Крім того, ворог продовжував бити і по Нікопольському району.

Удари завдавалися артилерією та дронами-камікадзе:

  • гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п’ятиповерхівка, шість приватних осель і лінія електропередач;
  • загиблих і постраждалих немає.

Наслідки російських атак на Нікопольщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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