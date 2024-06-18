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Російська атака призвела до пожежі на Дніпропетровщині, фото: Rawpixel
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки спалахнула пожежа — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n196427-na-dnipropetrovschyni-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-spalahnula-pojeja-ova.htmlРакурс
На Дніпровщині внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 18 червня, спалахнула пожежа.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК «Схід» знищив ворожий шахед, — вказано в повідомленні. — Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.
Крім того, ворог продовжував бити і по Нікопольському району.
Удари завдавалися артилерією та дронами-камікадзе:
- гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п’ятиповерхівка, шість приватних осель і лінія електропередач;
- загиблих і постраждалих немає.
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