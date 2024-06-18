Російська атака призвела до пожежі на Дніпропетровщині, фото: Rawpixel

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Ракурс

На Дніпровщині внаслідок російської атаки в ніч на сьогодні, 18 червня, спалахнула пожежа.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК «Схід» знищив ворожий шахед, — вказано в повідомленні. — Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили.

Крім того, ворог продовжував бити і по Нікопольському району.

Удари завдавалися артилерією та дронами-камікадзе: