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Ракурс
Обезвреживание российской авиабомбы, скриншот видео

250-килограммовую авиабомбу обезвредили в Донецкой области (ВИДЕО)

18 июн 2024, 11:43
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На Донеччині з території приватного домогосподарства у місті Костянтинівка сапери ДСНС вилучили фугасну авіабомбу вагою 250 кг.


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Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.

На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив, — зазначають у відомстві. — Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Источник: Ракурс


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