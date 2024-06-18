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Знешкодження російської авіабомби, скріншот відео
250-кілограмову авіабомбу знешкодили на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196429-250-kilogramovu-aviabombu-zneshkodyly-na-donechchyni-video.htmlРакурс
На Донеччині з території приватного домогосподарства у місті Костянтинівка сапери ДСНС вилучили фугасну авіабомбу вагою 250 кг.
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Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.
На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив, — зазначають у відомстві. — Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.
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