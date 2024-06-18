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Ракурс
Знешкодження російської авіабомби, скріншот відео

250-кілограмову авіабомбу знешкодили на Донеччині (ВІДЕО)

18 чер 2024, 11:43
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На Донеччині з території приватного домогосподарства у місті Костянтинівка сапери ДСНС вилучили фугасну авіабомбу вагою 250 кг.


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Відповідне відео сьогодні, 18 червня, опублікувала прес-служба ДСНС.

На щастя, боєприпас не спрацював і нікого не поранив, — зазначають у відомстві. — Рятувальники транспортували вибухонебезпечний предмет на підривний майданчик і знищили.

Джерело: Ракурс


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