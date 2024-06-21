FPV-дроны уничтожили блиндажи с оккупантами. Фото:

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Ракурс

Українські прикордонники влучно вдарили по ворожих бліндажах.

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Бійці «Сталевого кордону» уразили два бліндажі противника з особовим складом на Харківському напрямку. Результат бойової роботи вже з’явився в мережі. Про це Державна прикордонна служба України повідомила в Telegram.

На опублікованих кадрах видно, що ворожі позиції розташовувались у лісосмугах, але майстерність українських захисників дозволила не лише вислідити, але й знищити ці укріплення.

Нагадаємо, оператори ударних дронів Луганського прикордонного загону з бригади «Помста» били FPV-дронами по бліндажах противника. У кожній «норі», в яку влучили захисники, переховувалося від трьох до п’яти загарбників. Таким чином «вантажем 200» стали 15 окупантів.