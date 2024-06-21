Графики отключений электроэнергии 22 июня будут применять в течение восьми часов

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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Графики отключений электроэнергии 22 июня будут применять в течение восьми часовhttps://racurs.ua/n196538-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-22-iunya-budut-primenyat-v-techenie-vosmi-chasov.htmlРакурс
В Україні завтра, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень у період з 16.00 до 24.00.
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При цьому у період з 18.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії.
В «Укренерго» наголошують, що причиною відключень є наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.
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