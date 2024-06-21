Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Графики отключений электроэнергии 22 июня будут применять в течение восьми часов

21 июн 2024, 17:38
999

В Україні завтра, 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень у період з 16.00 до 24.00.


.

При цьому у період з 18.00 до 23.00 обсяг обмежень буде більшим. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії.

В «Укренерго» наголошують, що причиною відключень є наслідки масованих ударів росіян по енергооб'єктах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров