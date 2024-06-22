Украина получает боеприпасы от Сербии через третьи страны. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196578-serbiya-peredaet-ukraine-boepripasy-cherez-treti-strany-ft.html

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Україна отримала від Сербії боєприпасів на 800 млн євро.

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Ці снаряди українські Сили оборони могли отримати через треті країни. Союзники Києва закуповують боєприпаси в Белграда, а потім передають їх ЗСУ. Про це повідомляє видання Financial Times.

Президент Сербії Александар Вучич заявляє, що продаж снарядів — це просто бізнес.

Це частина нашого економічного відродження і вона важлива для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в Росію, але у нас було багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими країнам. Що вони з цим зрештою роблять — це їхня справа, — розповів він в інтерв’ю FT.

Сербський лідер додав, що навіть якщо він знає, куди зрештою потраплять снаряди, то це вже не його справа. Для Вучича важливо, щоб вони законно продавалися за кордон.

У часи холодної війни Сербія, яка тоді була частиною Югославії, мала потужну збройову промисловість та була виробником боєприпасів радянського зразка. Такі зараз, зокрема, використовують ЗСУ. Сербські снаряди дешевші за боєприпаси зразка НАТО, тому Белград планує збільшити обсяги експорту озброєння.

Як відомо, Сербія офіційно не підтримує Україну у війни й традиційно зберігає прихильність до країни-агресора росії.

Нагадаємо, оборонний концерн Rheinmetall 20 червня повідомив, що влада Німеччини уклала з ним державне замовлення на постачання артилерійських снарядів калібру НАТО 155 мм та далекобійністю 40 км. Точна кількість боєприпасів не називається, але сума договору становить рекордні 8,5 млрд євро. Частина цих снарядів передбачена й для України.