Влада Німеччини розмістила найбільше держзамовлення на снаряди калібру 155 мм, у тому числі для України

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Влада Німеччини розмістила найбільше держзамовлення на снаряди калібру 155 мм, у тому числі для України.

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Про це сьогодні повідомив оборонний концерн Rheinmetall. Бундесвер уклав з ним держзамовлення на постачання артилерійських снарядів натовського калібру 155 мм та далекобійністю 40 км. Точна кількість боєприпасів не називається, але сума договору становить рекордні 8,5 млрд євро. Очевидно, йдеться про кілька мільйонів снарядів.

Вони призначені для запасів бундесверу та країн НАТО, а також для «підтримки України у її оборонній боротьбі» проти росії, заявили в Rheinmetall.

Глава концерну Армін Паппергер назвав це «найбільшим замовленням у новітній історії нашої компанії». Постачання розпочнеться на початку 2025 року. Першочерговим покупцем стане влада ФРН, яка передасть частину снарядів Україні. У договорі також беруть участь Нідерланди, Естонія та Данія.