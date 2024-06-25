Минобороны поддержало законопроект об увеличении до 150 дней срока для обновления данных в ТЦК

https://racurs.ua/n196672-minoborony-podderjalo-zakonoproekt-ob-uvelichenii-do-150-dney-sroka-dlya-obnovleniya-dannyh-v-tck.html

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Міноборони підтримало законопроєкт про збільшення до 150 днів терміну для оновлення даних військовозобовʼязаними.

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Про це повідомляє УП з посиланням на відповідний документ.

Мова йде про законопроєкт № 11305, який подала до Ради фракція «Європейська солідарність».

В документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначається, що законопроєкт № 11305 підтримується МОУ.

Проєкт закону передбачає зміну терміну оновлення даних для військовозобов’язаних з 60 на 150 днів.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. 18 травня документ набув чинності. Відповідно до нього, військовозобов‘язані мають оновити дані в ТЦК упродовж 60 днів із дня набрання чинності законом, тобто до 18 липня.

Після чого до військовозобов‘язаних, які не оновили дані, можуть застосовуватися штрафні санкції.