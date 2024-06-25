Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Саперы на Запорожье уничтожили несдетонированную КАБ-500 с модифицированным взрывателем

Саперы на Запорожье уничтожили несдетонированную КАБ-500 с модифицированным взрывателем (ВИДЕО)

25 июн 2024, 18:59
999

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500), яку було виявлено в Пологівському районі Запорізької області — на території, що знаходиться неподалік від зони активних бойових дій.


.

Зазначається, що авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення.

З початку повномасштабного вторгнення рф сапери вже знищили 4 тис. 854 вибухонебезпечних предметів, виявлених на підконтрольній території Запорізького регіону, додали в ДСНС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров