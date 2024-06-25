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Сапери на Запоріжжі знищили нездетоновану КАБ-500 з модифікованим підривником

Сапери на Запоріжжі знищили нездетоновану КАБ-500 з модифікованим підривником (ВІДЕО)

25 чер 2024, 18:59
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Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500), яку було виявлено в Пологівському районі Запорізької області — на території, що знаходиться неподалік від зони активних бойових дій.


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Зазначається, що авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення.

З початку повномасштабного вторгнення рф сапери вже знищили 4 тис. 854 вибухонебезпечних предметів, виявлених на підконтрольній території Запорізького регіону, додали в ДСНС.

Джерело: Ракурс


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