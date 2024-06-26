Александр Усик, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n196690-usik-otkazalsya-ot-poyasa-ibf-radi-boya-djoshua-i-dubua-video.html

Ракурс

Український боксер Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу з боксу, залишивши вакантним пояс IBF для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа, котрий, як очікується, відбудеться 21 вересня.

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Про це Усик заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у соцмережі Instagram.

Усик у підписі до відео зазначив, що пояс IBF — це його «подарунок» для них, додавши, що «світ любить сильних».

Усім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, що пояс IBF важливий для вас, — зазначив він у відео. — Назвемо це моїм подарунком на 21 вересня. Слава Богу за все! Слава Україні!

Усик у поєдинку з британським боксером Тайсоном Ф’юрі 19 травня здобув титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зібравши всі чотири чемпіонські пояси.

21 грудня має відбутися поєдинок-реванш із Ф’юрі, тож висловлювалися припущення, що умови контракту на бій не дають можливість Усику провести обов’язковий бій із захисту поясу IBF проти Дюбуа, який є претендентом номер один на цей пояс.

Проте менеджер Усика Егіс Клімас на своїй сторінці у соцмережі X спростовує, що боксер відмовився від титулу IBF через умову в контракті щодо бою з Ф’юрі.