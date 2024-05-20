Александр Усик стал лидером рейтинга лучших боксеров мира. Фото:

https://racurs.ua/n195514-usik-stal-liderom-reytinga-luchshih-bokserov-mira-spisok.html

Ракурс

Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, очолив рейтинг найкращих боксерів світу.

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Українець очолив список найкращих бійців без поділу на вагові категорії за версією спортивного журналу The Ring. У попередній версії табеля про ранги він перебував на третій позиції, але після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі став першим. Про це повідомляється на сайті The Ring.

Усик у цьому рейтингу обійшов японця Наою Інуе та американського боксера Теренса Кроуфорда. Перший нещодавно став абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі, а другий зібрав чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA в першому напівсередньому дивізіоні.

Рейтинг P4P від The Ring:

Олександр Усик

Наоя Інуе

Теренс Кроуфорд

Сауль Альварес

Артур Бетербієв

Дмитро Бівол

Еррол Спенс

Джервонта Девіс

Джессі Родрігес

Дзунто Накатані

Нагадаємо, 19 травня українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, бо переміг британця Тайсона Фʼюрі. Тепер Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.