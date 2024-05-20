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Олександр Усик став лідером рейтингу найкращих боксерів світу. Фото:

Усик став лідером рейтингу найкращих боксерів світу — список

20 тра 2024, 17:20
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Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, очолив рейтинг найкращих боксерів світу.


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Українець очолив список найкращих бійців без поділу на вагові категорії за версією спортивного журналу The Ring. У попередній версії табеля про ранги він перебував на третій позиції, але після перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі став першим. Про це повідомляється на сайті The Ring.

Усик у цьому рейтингу обійшов японця Наою Інуе та американського боксера Теренса Кроуфорда. Перший нещодавно став абсолютним чемпіоном світу в другій найлегшій вазі, а другий зібрав чемпіонські пояси WBC, WBO та WBA в першому напівсередньому дивізіоні.

Рейтинг P4P від The Ring:

  • Олександр Усик
  • Наоя Інуе
  • Теренс Кроуфорд
  • Сауль Альварес
  • Артур Бетербієв
  • Дмитро Бівол
  • Еррол Спенс
  • Джервонта Девіс
  • Джессі Родрігес
  • Дзунто Накатані

Нагадаємо, 19 травня українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, бо переміг британця Тайсона Фʼюрі. Тепер Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Джерело: Ракурс


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