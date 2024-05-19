Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Фото:

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Ракурс

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі.

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Ці титули український боксер завоював у важкому бою проти британця Тайсона Фʼюрі. Бій відбувся у ніч на 19 травня в Ер-Ріяді — столиці Саудівської Аравії. Тепер Усик володіє всіма поясами — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC. Абсолютного чемпіона у надважкій вазі, який мав всі поясни, не було вже 25 років. Ця подія відбулася вперше з 1999 року.

Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і намагався відібрати титул WBC, який належав Ф’юрі. У дебюті поєдинку активнішим був українець, який упродовж першої половини бою частіше завдавав ударів і затискав Ф’юрі біля кута. Британець намагався зловити суперника на контратаках, а в шостому раунді завдав українцеві кількох сильних ударів.

Важким та дуже активним був сьомий раунд, де боксери обмінялися влучними ударами. У восьмому раунді Усик зміг пробити Ф’юрі точно в ніс, після чого у британця почалася кровотеча. Дев’ятий раунд міг завершитися достроковою перемогою українця, але суддя зарахував лише нокдаун — лише канати рингу дозволили Ф’юрі встояти на ногах після серії влучних ударів Усика.

Переможця визначили судді після 12 раундів. Українець переміг британця роздільним рішенням суддів — 115−112, 114−113 і 113−114. Ф’юрі після бою заявив про реванш проти українця вже у жовтні 2024 року, а Усик на це погодився.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик після бою звернувся до покійного батька.

Батьку ти чуєш мене, ми це зробили! Дякую дуже моїй команді, дякую Богу. Це великі можливості для мене, для моєї країни. Чудові часи, чудовий день, — заявив Усик.

Президент України Володимир Зеленський відразу після бою привітав Усика з перемогою.

Українці бʼють потужно! І врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик — абсолютний чемпіон світу! Важка битва, що доводить: українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіоне! Вітаю, країно! Слава Україні! — написав глава держави у Telegram.

Нагадаємо, напередодні бою так звана дуель поглядів Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі так і не відбулася. Британський боксер не став повертатися обличчям до українця і увесь час дивився у напрямку глядачів.