Дуель поглядів Усика та Ф'юрі провалилася

https://racurs.ua/ua/n195397-duel-poglyadiv-usyka-ta-f-uri-provalylasya-video.html

Ракурс

Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі взяли участь у «стриманій» пресконференції і не провели дуель поглядів. Британський боксер не став повертатися обличчям до українця і увесь час дивився у напрямку глядачів.

.

Розмір не має значення. Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон, — так український чемпіон сказав про габарити свого суперника Ф’юрі.

Раніше команди боксерів влаштували сутичку між собою у Саудівській Аравії у тиждень бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Внаслідок неї постраждав батько Ф’юрі, який розбив собі лоба після того, як вдарив представника команди Усика.

Британський боксер вищий за українця на 15 см і важчий на 24 кг. Крім того, у нього більший розмах рук (216 см проти 198 см).

Боксерське шоу Ring of Fire відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 травня на стадіоні Kіngdom Arena. Точний час виходу боксерів на ринг та початок бою оголосять пізніше. Орієнтовно трансляція бою Усик — Ф’юрі розпочнеться не раніше 1.30 ночі 19 травня за київським часом.

Переможець стане першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.