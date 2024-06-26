Зеленский утвердил решение СНБО о создании Сил беспилотных систем

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Владимир Зеленский, фото: «Главком»
Зеленский утвердил решение СНБО о создании Сил беспилотных системhttps://racurs.ua/n196692-zelenskiy-utverdil-reshenie-snbo-o-sozdanii-sil-bespilotnyh-sistem.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 382/2024, яким затвердив рішення РНБО від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».
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Текст відповідного указу опублікований на сайті Офісу президента.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, Кабмін у місячний строк має внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ безпілотних систем як окремого роду сил.
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