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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Главком»

Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем

26 чер 2024, 11:55
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 382/2024, яким затвердив рішення РНБО від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».


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Текст відповідного указу опублікований на сайті Офісу президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, Кабмін у місячний строк має внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ безпілотних систем як окремого роду сил.

Джерело: Ракурс


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