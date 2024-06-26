Зеленський затвердив рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем

Володимир Зеленський, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n196692-zelenskyy-zatverdyv-rishennya-rnbo-pro-stvorennya-syl-bezpilotnyh-system.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ № 382/2024, яким затвердив рішення РНБО від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил».

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Текст відповідного указу опублікований на сайті Офісу президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Згідно з ним, Кабмін у місячний строк має внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо створення у структурі ЗСУ безпілотних систем як окремого роду сил.