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Ракурс
Появилось видео, как МиГ-29 использует высокоточные дальнобойные бомбы AASM Hammer

Появилось видео, как МиГ-29 использует высокоточные дальнобойные бомбы AASM Hammer

27 июн 2024, 14:04
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Українські пілоти активно використовують французькі авіаційні бомби AASM Hammer, постачання яких було офіційно оголошено у січні 2024 року. І через майже пів року нарешті з’явилось перше відео з тим, як ці гібриди ракети та бомб застосовуються.


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Про це пише Defense Express.

На відео, яке поширено у мережі, зафіксовано, як їх скидання з МіГ-29, який вперше «засвітився з ними» ще у березні, так і влучання AASM Hammer.

На відео пілот МіГ-29 здійснює дуже низьковисотний політ, що пов’язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС, потім задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту.

На сьомій секунді виконання цього маневру проходить скидання AASM Hammer, після чого пілот МіГ-29 здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти. А поки літак виходить з атаки, в AASM Hammer вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, звідки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі.

Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 км, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування AASM Hammer насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО.

Саме такий метод застосування AASM Hammer вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами — JDAM-ER та SDB. Зокрема, як раніше писав Defense Express, на випробуваннях прототип JDAM-ER (Kerkanya)) під час скидання з кабрування показала дальність 44 км.

Зазначимо, що AASM Hammer, це комплект, який встановлюється на 250-кг та 1000-кг бомби. Він складається із носової частини із системами наведення (інерціальна, супутникова, а також опціонально тепловізійна чи лазерна) й рульовими поверхнями. А також хвостової із ракетним двигуном.

Франція взяла на себе зобов’язання поставити 600 таких бомб, по 50 одиниць на місяць, але у Safran, яка їх виробляє, на початку червня повідомили, що готові виробляти й по 90 одиниць. Як зазначив очільник компанії Олів'є Андрієс наразі тривають перемовини щодо збільшення замовлення на AASM Hammer.

Источник: Ракурс


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