Появилось видео, как МиГ-29 использует высокоточные дальнобойные бомбы AASM Hammer

Українські пілоти активно використовують французькі авіаційні бомби AASM Hammer, постачання яких було офіційно оголошено у січні 2024 року. І через майже пів року нарешті з’явилось перше відео з тим, як ці гібриди ракети та бомб застосовуються.

Про це пише Defense Express.

На відео, яке поширено у мережі, зафіксовано, як їх скидання з МіГ-29, який вперше «засвітився з ними» ще у березні, так і влучання AASM Hammer.

На відео пілот МіГ-29 здійснює дуже низьковисотний політ, що пов’язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС, потім задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту.

На сьомій секунді виконання цього маневру проходить скидання AASM Hammer, після чого пілот МіГ-29 здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти. А поки літак виходить з атаки, в AASM Hammer вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, звідки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі.

Ukrainian MiG-29 Fulcrum fighter jets firing French-made AASM «Hammer» guided bombs.



The AASM is a precision-guided bomb kit that can be integrated with various bomb sizes, including 250 kg, 500 kg, and 1000 kg variants. pic.twitter.com/pG9kJTR91y