З'явилось відео, як МіГ-29 використовує високоточні далекобійні бомби AASM Hammer

https://racurs.ua/ua/n196732-u-mereji-opublikuvaly-video-yak-mig-29-vykorystovuie-vysokotochni-dalekobiyni-bomby-aasm-hammer.html

Ракурс

Українські пілоти активно використовують французькі авіаційні бомби AASM Hammer, постачання яких було офіційно оголошено у січні 2024 року. І через майже пів року нарешті з’явилось перше відео з тим, як ці гібриди ракети та бомб застосовуються.

.

Про це пише Defense Express.

На відео, яке поширено у мережі, зафіксовано, як їх скидання з МіГ-29, який вперше «засвітився з ними» ще у березні, так і влучання AASM Hammer.

На відео пілот МіГ-29 здійснює дуже низьковисотний політ, що пов’язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС, потім задирає ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту.

На сьомій секунді виконання цього маневру проходить скидання AASM Hammer, після чого пілот МіГ-29 здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти. А поки літак виходить з атаки, в AASM Hammer вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, звідки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі.

Ukrainian MiG-29 Fulcrum fighter jets firing French-made AASM «Hammer» guided bombs.



The AASM is a precision-guided bomb kit that can be integrated with various bomb sizes, including 250 kg, 500 kg, and 1000 kg variants. pic.twitter.com/pG9kJTR91y — Clash Report (@clashreport) June 27, 2024

Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 км, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування AASM Hammer насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО.

Саме такий метод застосування AASM Hammer вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами — JDAM-ER та SDB. Зокрема, як раніше писав Defense Express, на випробуваннях прототип JDAM-ER (Kerkanya)) під час скидання з кабрування показала дальність 44 км.

Зазначимо, що AASM Hammer, це комплект, який встановлюється на 250-кг та 1000-кг бомби. Він складається із носової частини із системами наведення (інерціальна, супутникова, а також опціонально тепловізійна чи лазерна) й рульовими поверхнями. А також хвостової із ракетним двигуном.

Франція взяла на себе зобов’язання поставити 600 таких бомб, по 50 одиниць на місяць, але у Safran, яка їх виробляє, на початку червня повідомили, що готові виробляти й по 90 одиниць. Як зазначив очільник компанії Олів'є Андрієс наразі тривають перемовини щодо збільшення замовлення на AASM Hammer.