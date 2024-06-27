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24 человека по 12 тыс. евро - в Одесской области поймали очередную группу беглецов-уклонистов

24 человека по 12 тыс. евро — в Одесской области поймали очередную группу беглецов-уклонистов (ФОТО, ВИДЕО)

27 июн 2024, 14:49
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За незаконне переведення через кордон зловмисники вимагають з українців по 12 тис. євро.


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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чергові антирекорди встановлюють організатори «переправ» — тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тис. євро, — йдеться повідомленні.

Цього разу переправляти чоловіків намагалися великими групами: ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків. Відносно затриманих складено адмінпротоколи, а от анонімних організаторів розшукують.

Источник: Ракурс


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