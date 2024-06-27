24 чоловіки по 12 тис. євро - на Одещині упіймали чергову групу ухилянтів-втікачів

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За незаконне переведення через кордон зловмисники вимагають з українців по 12 тис. євро.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чергові антирекорди встановлюють організатори «переправ» — тепер за незаконне переведення через кордон вони вимагають з українців по 12 тис. євро, — йдеться повідомленні.

Цього разу переправляти чоловіків намагалися великими групами: ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків. Відносно затриманих складено адмінпротоколи, а от анонімних організаторів розшукують.