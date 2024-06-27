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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Графики отключений 28 июня будут применять на протяжении всех суток — Укрэнерго

27 июн 2024, 18:58
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В Україні завтра, 28 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00


.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії. —  Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо.

Источник: Ракурс


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