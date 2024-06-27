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В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Графики отключений 28 июня будут применять на протяжении всех суток — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n196744-grafiki-otklucheniy-28-iunya-budut-primenyat-na-protyajenii-vseh-sutok-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії. — Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо.
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