Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні тривають відключення електроенергії, фото:
Графіки відключень 28 червня застосовуватимуть впродовж усієї доби — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196744-grafiky-vidkluchen-28-chervnya-zastosovuvatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 28 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії. — Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...