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В Україні тривають відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень 28 червня застосовуватимуть впродовж усієї доби — Укренерго

27 чер 2024, 18:58
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В Україні завтра, 28 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень впродовж усієї доби — з 00.00 до 24.00


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується, — зазначають у компанії. —  Коли за графіком у вас є світло — споживайте, будь ласка, ощадливо.

Джерело: Ракурс


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