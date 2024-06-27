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Рашисты 27 июня ударили авиабомбой ФАБ-500 по Харькову, фото: ГСЧС

Россияне впервые ударили по Харькову авиабомбой ФАБ-500 с УМПК (ФОТО, ВИДЕО)

27 июн 2024, 19:37
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Російські загарбники сьогодні, 27 червня, близько 16.00 завдали авіаудару керованими авіабомбами по житловому сектору Харкова.


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Вперше для удару по Харкову росіяни використали авіабомбу ФАБ-500 з модулем планерування і корекції (УМПК). Про це повідомляють прес-служби Харківської обласної прокуратури та ДСНС.

Зазначається, що під атакою ворога був Київський район Харкова:

  • частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі;
  • постраждали чотири людини;
  • пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали;
  • одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась.

За попередньою інформацією, удари були завдані з населеного пункту майський бєлгородської області рф.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Источник: Ракурс


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