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Рашисти 27 червня вдарили авіабомбою ФАБ-500 по Харкову, скріншот відео
Росіяни вперше вдарили по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з УМПК (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196745-rosiyany-vpershe-vdaryly-po-harkovu-aviabombou-fab-500-z-umpk-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 червня, близько 16.00 завдали авіаудару керованими авіабомбами по житловому сектору Харкова.
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Вперше для удару по Харкову росіяни використали авіабомбу ФАБ-500 з модулем планерування і корекції (УМПК). Про це повідомляють прес-служби Харківської обласної прокуратури та ДСНС.
Зазначається, що під атакою ворога був Київський район Харкова:
- частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі;
- постраждали чотири людини;
- пошкоджені вікна та ворота пожежно-рятувальної частини. Особовий склад та техніка ДСНС не постраждали;
- одна з авіабомб влучила у житловий будинок та не розірвалась.
За попередньою інформацією, удари були завдані з населеного пункту майський бєлгородської області рф.
Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).