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Гвардейцы уничтожили вражеский бронированный реактивный штурмовой самолет Су-25
Гвардейцы уничтожили российский «Грач» советской «Иглой» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196760-gvardeycy-unichtojili-rossiyskiy-grach-sovetskoy-igloy-video.htmlРакурс
Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак Су-25 на Донеччині.
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Бійці Нацгвардії виявили російський Су-25, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик.
Днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України здійснив влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу. Подія відбулася поблизу населеного пункту Урожайне, — йдеться у повідомленні Національної гвардії.
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