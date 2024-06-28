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Ракурс
Гвардейцы уничтожили вражеский бронированный реактивный штурмовой самолет Су-25

Гвардейцы уничтожили российский «Грач» советской «Иглой» (ВИДЕО)

28 июн 2024, 11:41
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Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак Су-25 на Донеччині.


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Бійці Нацгвардії виявили російський Су-25, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик.

Днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України здійснив влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу. Подія відбулася поблизу населеного пункту Урожайне, — йдеться у повідомленні Національної гвардії.

Источник: Ракурс


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