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Гвардійці знищили російський "Грач" радянською "Іглою"
Гвардійці знищили російський «Грач» радянською «Іглою» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196760-gvardiyci-znyschyly-rosiyskyy-grach-radyanskou-iglou-video.htmlРакурс
Гвардійці знищили ворожий штурмовий літак Су-25 на Донеччині.
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Бійці Нацгвардії виявили російський Су-25, що здійснював бойовий виліт. Зведений розрахунок ПЗРК «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України влучним пострілом збив російський штурмовик.
Днями зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла» 31-ї бригади Національної гвардії України здійснив влучний постріл по ворожому засобу повітряного нападу. Подія відбулася поблизу населеного пункту Урожайне, — йдеться у повідомленні Національної гвардії.