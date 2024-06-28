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Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

В Одесской области в результате удара «Искандером» загорелось пшеничное поле (ФОТО)

28 июн 2024, 15:57
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Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Источник: Ракурс


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