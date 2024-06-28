Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n196772-v-odesskoy-oblasti-v-rezultate-udara-iskanderom-zagorelos-pshenichnoe-pole-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.