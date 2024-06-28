Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского ракетного удара по Одесской области, фото: Силы обороны юга Украины
В Одесской области в результате удара «Искандером» загорелось пшеничное поле (ФОТО)https://racurs.ua/n196772-v-odesskoy-oblasti-v-rezultate-udara-iskanderom-zagorelos-pshenichnoe-pole-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.
.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, — вказано в повідомленні.
Загрузка...