Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

https://racurs.ua/ua/n196772-na-odeschyni-vnaslidok-udaru-iskanderom-zagorilosya-pshenychne-pole-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.