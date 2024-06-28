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Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України
На Одещині внаслідок удару «Іскандером» загорілося пшеничне поле (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196772-na-odeschyni-vnaslidok-udaru-iskanderom-zagorilosya-pshenychne-pole-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, — вказано в повідомленні.