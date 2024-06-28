Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

На Одещині внаслідок удару «Іскандером» загорілося пшеничне поле (ФОТО)

28 чер 2024, 15:57
999

Російські загарбники сьогодні, 28 червня, завдали удару по Одещині балістичною ракетою, ймовірно «Іскандером-М» з касетним зарядом. Внаслідок влучання зайнялося пшеничне поле.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Пожежу ліквідовують. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Збитки уточнюються, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського ракетного удару по Одещині, фото: Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів