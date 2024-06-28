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Россиянам предлагают самостоятельно спасаться от пожаров, фото: Spot24.ru
Жителям Белгородской области раздадут огнетушители — российские пожарные боятся дроновhttps://racurs.ua/n196776-jitelyam-belgorodskoy-oblasti-razdadut-ognetushiteli-rossiyskie-pojarnye-boyatsya-dronov.htmlРакурс
Жителям прикордонних районів Бєлгородської області рф роздадуть вогнегасники, оскільки пожежники з технікою часом не можуть приїжджати туди через ризик потрапити під удар.
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Про це сьогодні, 28 червня, у своєму Telegram-каналі заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Загалом планують роздати майже 5 тис. вогнегасників.
Останнім часом головною загрозою стали FPV-дрони, — зазначив Гладков. — Є населені пункти, де при займанні приватних будинків навіть неможливо забезпечити заїзд спецтехніки МНС, бо по них одразу буде завдано удару.
Ці вогнегасники ми роздамо по будинках у тих населених пунктах, які знаходяться в безпосередній близькості вздовж кордону, для оперативного прийняття рішень, — додав він.
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