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Ракурс
Росіянам пропонують самотужки рятуватися від пожеж, фото: Spot24.ru

Жителям Бєлгородської області роздадуть вогнегасники — російські пожежники бояться дронів

28 чер 2024, 18:26
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Жителям прикордонних районів Бєлгородської області рф роздадуть вогнегасники, оскільки пожежники з технікою часом не можуть приїжджати туди через ризик потрапити під удар.


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Про це сьогодні, 28 червня, у своєму Telegram-каналі заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Загалом планують роздати майже 5 тис. вогнегасників.

Останнім часом головною загрозою стали FPV-дрони, — зазначив Гладков. — Є населені пункти, де при займанні приватних будинків навіть неможливо забезпечити заїзд спецтехніки МНС, бо по них одразу буде завдано удару.

Ці вогнегасники ми роздамо по будинках у тих населених пунктах, які знаходяться в безпосередній близькості вздовж кордону, для оперативного прийняття рішень, — додав він.

Джерело: Ракурс


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