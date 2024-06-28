Джо Байден, фото: Adam Schultz / Biden for President

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Ракурс

Джо Байден, чинний президент США, «не вибуває" з виборчих перегонів 2024 року після невдалого виступу на нещодавніх дебатах з Дональдом Трампом, котрі викликали розмови серед деяких демократів про те, чи варто замінити його на чолі виборчого списку.

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Про це заявив речник кампанії Байдена Сет Шустер, повідомляє видання The Hill.

Звичайно, він не вибуває, — наголосив Шустер.

Сам Байден після дебатів відмахнувся від розмов про те, чи повинен він відмовитися від участі у виборах.

Ні. Важко дебатувати з брехуном. The New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів, — заявив він, маючи на увазі Трампа.

Виступ Байдена на дебатах з Трампом був здебільшого негативно сприйнятий демократами, деякі з яких визнали, що це розпалить дискусії про те, чи слід замінити Байдена на чолі списку Демократичної партії до серпневого з’їзду.

Голос Байдена на дебатах часто був охриплим, що пізніше Білий дім пояснив застудою. Також Байден часом втрачав хід думок або мав труднощі з тим, щоб чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джерело: The Hill