В результате удара по Крыму был уничтожен Центр космической связи рф, фото:

ВСУ уничтожили Центр космической связи рф — Минобороны

https://racurs.ua/n196784-vsu-unichtojili-centr-kosmicheskoy-svyazi-rf-minoborony.html

28 июн 2024, 21:53 999

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