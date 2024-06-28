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В результате удара по Крыму был уничтожен Центр космической связи рф, фото:

ВСУ уничтожили Центр космической связи рф — Минобороны

28 июн 2024, 21:53
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Сили оборони України цього тижня вразили російський Центр космічного стеження та зв’язку у тимчасово окупованому Криму, котрий є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян.


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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляється у Telegram-каналі Міноборони України.

Також цього тижня було вражено:

  • зенітно-ракетний комплекс «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;
  • штурмовий літак Су-25;
  • два «Гради» БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців, — додали в Міноборони.

Источник: Ракурс


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