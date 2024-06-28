Внаслідок удару по Криму був знищений Центр космічного зв’язку рф, фото:

https://racurs.ua/ua/n196784-zsu-znyschyly-centr-kosmichnogo-zv-yazku-rf-minoborony.html

Ракурс

Сили оборони України цього тижня вразили російський Центр космічного стеження та зв’язку у тимчасово окупованому Криму, котрий є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян.

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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляється у Telegram-каналі Міноборони України.

Також цього тижня було вражено:

зенітно-ракетний комплекс «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;

штурмовий літак Су-25;

два «Гради» БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.