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Сили оборони України цього тижня вразили російський Центр космічного стеження та зв’язку у тимчасово окупованому Криму, котрий є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян.
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Про це сьогодні, 28 червня, повідомляється у Telegram-каналі Міноборони України.
Також цього тижня було вражено:
- зенітно-ракетний комплекс «Оса», що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій;
- штурмовий літак Су-25;
- два «Гради» БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.
Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців, — додали в Міноборони.
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