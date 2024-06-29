Силы обороны вытесняют россиян из Волчанска. Фото:

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Збройні сили України витісняють окупантів із Вовчанська Харківської області.

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У місті зараз тривають вуличні бої. Однак поступово, попри перекидання туди російських резервів, загарбників вибивають. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ просунулись в центральній частині Вовчанська. Ситуація на півночі Харківської області стабілізувалася, а загарбники не досягли жодного значного прогресу з 12 червня.

В ISW зазначили, що війська країни-агресора на цьому напрямку застосовують погано укомплектовані штурмові підрозділи та регулярні війська. При цьому ворог швидко поповнює свої втрати в цьому районі й намагається дистанційно мінувати територію.

Нагадаємо, 22 червня в ОСУВ «Хортиця» заявили, що деякі підрозділи окупантів, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, росія виводить на доукомплектування через втрату боєздатності. Виведення ворожих підрозділів також фіксували поблизу Липців та Тихого — ЗСУ їх там розбили.