Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении, с начала суток на фронте произошло 78 боестолкновений

https://racurs.ua/n196806-vrag-ne-sbavlyaet-tempov-na-pokrovskom-napravlenii-s-nachala-sutok-na-fronte-proizoshlo-78.html

Ракурс

З початку доби 29 червня по всій лінії фронту на цей час відбулося 78 бойових зіткнень.

.

За поточну добу ворог скинув уже 37 керованих авіабомб, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося 8 бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відкоша та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали 3 атаки противника. 2 з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

Продовжують активні дії російські загарбники на Лиманському напрямку. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість з восьми сьогоднішніх боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 8.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще 10 — тривають.

На Курахівському напрямку відбито 6 ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупаційні війська 6 разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. 2 боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку 3 штурмових дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено, — Генштаб ЗСУ.