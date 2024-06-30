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Последствия ракетного удара по Днепру, нанесенного 28 июня, фото: ГСЧС

В Днепре продолжается ликвидация последствий ракетного удара по многоэтажке (ФОТО)

30 июн 2024, 13:13
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У Дніпрі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару по дев’ятиповерхівці, завданого рашистами 28 червня.


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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару:

  • загинула одна людина;
  • двоє людей вважаються зниклими безвісти;
  • постраждало 12 людей, з них одна дитина;
  • врятовано дві особи.

Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.

Також було розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття, рятувальники продовжують розбирати завали та розчищати місце події. На місці працюють 82 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Наслідки ракетного удару по Дніпру, завданого 28 червня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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