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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Дніпру, завданого 28 червня, фото: ДСНС

У Дніпрі триває ліквідація наслідків ракетного удару по багатоповерхівці (ФОТО)

30 чер 2024, 13:13
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У Дніпрі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару по дев’ятиповерхівці, завданого рашистами 28 червня.


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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару:

  • загинула одна людина;
  • двоє людей вважаються зниклими безвісти;
  • постраждало 12 людей, з них одна дитина;
  • врятовано дві особи.

Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.

Також було розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття, рятувальники продовжують розбирати завали та розчищати місце події. На місці працюють 82 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Наслідки ракетного удару по Дніпру, завданого 28 червня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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