Наслідки ракетного удару по Дніпру, завданого 28 червня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196830-u-dnipri-tryvaie-likvidaciya-naslidkiv-raketnogo-udaru-po-bagatopoverhivci-foto.html

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У Дніпрі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару по дев’ятиповерхівці, завданого рашистами 28 червня.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару:

загинула одна людина;

двоє людей вважаються зниклими безвісти;

постраждало 12 людей, з них одна дитина;

врятовано дві особи.

Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.

Також було розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття, рятувальники продовжують розбирати завали та розчищати місце події. На місці працюють 82 рятувальники та 23 одиниці техніки.