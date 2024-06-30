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Наслідки ракетного удару по Дніпру, завданого 28 червня, фото: ДСНС
У Дніпрі триває ліквідація наслідків ракетного удару по багатоповерхівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196830-u-dnipri-tryvaie-likvidaciya-naslidkiv-raketnogo-udaru-po-bagatopoverhivci-foto.htmlРакурс
У Дніпрі тривають рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару по дев’ятиповерхівці, завданого рашистами 28 червня.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що внаслідок ракетного удару:
- загинула одна людина;
- двоє людей вважаються зниклими безвісти;
- постраждало 12 людей, з них одна дитина;
- врятовано дві особи.
Психологи ДСНС надали допомогу 45 особам.
Також було розібрано та вивезено 430 т будівельних конструкцій та сміття, рятувальники продовжують розбирати завали та розчищати місце події. На місці працюють 82 рятувальники та 23 одиниці техніки.
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