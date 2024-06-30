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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: ГСЧС

16 га экосистем выгорели из-за обстрелов в Херсонской области за сутки (ФОТО)

30 июн 2024, 13:37
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На Херсонщині через ворожі обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем.


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Про це сьогодні. 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС,

Зазначається, що протягом доби:

  • рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 га;
  • горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 га. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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