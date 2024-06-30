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Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС
16 га екосистем вигоріли через обстріли на Херсонщині за добу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196831-16-ga-ekosystem-vygorily-cherez-obstrily-na-hersonschyni-za-dobu-foto.htmlРакурс
На Херсонщині через ворожі обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем.
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Про це сьогодні. 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС,
Зазначається, що протягом доби:
- рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 га;
- горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 га. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.