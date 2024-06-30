Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n196831-16-ga-ekosystem-vygorily-cherez-obstrily-na-hersonschyni-za-dobu-foto.html

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На Херсонщині через ворожі обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем.

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Про це сьогодні. 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС,

Зазначається, що протягом доби: