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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

16 га екосистем вигоріли через обстріли на Херсонщині за добу (ФОТО)

30 чер 2024, 13:37
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На Херсонщині через ворожі обстріли за добу вигоріло 16 га екосистем.


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Про це сьогодні. 30 червня, повідомляє прес-служба ДСНС,

Зазначається, що протягом доби:

  • рятувальники Херсонщини спільно з місцевими пожежними охоронами 12 разів виїжджали на гасіння пожеж сухостоїв загальна площа яких склала 14 га;
  • горіли два поля з пшеницею на площі 1,5 та 0,5 га. Завдяки оперативності вогнеборців частину пшениці вдалось врятувати.

Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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